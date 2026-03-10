Ричмонд
Проект памятника героям СВО утвердил оргкомитет в Волгограде

Подвиг участников специальной военной операции увековечат в парке у подножия Мамаева кургана.

Источник: Комсомольская правда

Оргкомитет на заседании 10 марта утвердил проект народного памятника героям СВО в Волгограде. Подвиг участников специальной военной операции увековечат в бетоне в мемориальном парке у подножия Мамаева кургана. В администрации Волгоградской области это назвали историческим решением.

— В ближайшее время приступим к реализации проекта, что называется, на земле. Основные работы планируем провести уже в текущем 2026 году, — рассказал оргкомитету Андрей Бочаров.

Одним памятником решили не ограничиваться. Мемориальный комплекс будет состоять из трех частей. Будут еще музей и композиция, посвященная особому вкладу жителей региона в Сталинградскую победу.

