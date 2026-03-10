Поиск нимесулида в жидкостях ускорили с нескольких часов до минуты

В пресс-службе отметили, что октилдецилглюкозид синтезируется из возобновляемого растительного сырья (кукуруза, картофель и зерно) и включает в свою основу природные сахара и жирные спирты. Компонент отличается экологической безопасностью, быстрой биоразлагаемостью и дешевизной.