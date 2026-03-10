Поиск нимесулида в жидкостях ускорили с нескольких часов до минуты

ЧЕЛЯБИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) ускорили с нескольких часов до одной минуты обнаружение в воде медицинского загрязнителя нимесулида. Это позволит снизить негативное влияние на окружающую среду, ускорить процесс лечения пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Впервые в стране исследователи Южно-Уральского госуниверситета применили в составе электрохимического катализатора иерархический оксид цинка (октилдецилглюкозид), полученный с применением пенообразователя на основе растительного сахара. В результате время обнаружения нимесулида стало составлять одну минуту», — сказали в вузе.
В ЮУрГУ пояснили, что традиционно нимесулид и другие загрязнители в жидкостях выявляют методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЖХ), что требует дорогостоящего оборудования и нескольких часов работы.
В пресс-службе отметили, что октилдецилглюкозид синтезируется из возобновляемого растительного сырья (кукуруза, картофель и зерно) и включает в свою основу природные сахара и жирные спирты. Компонент отличается экологической безопасностью, быстрой биоразлагаемостью и дешевизной.
По словам ученых, помимо медицины, модифицированный оксид цинка применим для исследования сточных вод. Контроль содержания нимесулида в любых жидкостях является обязательным, так как это вещество является стойким загрязнителем. Рост его концентрации в водных объектах негативно влияет на состояние окружающей среды.