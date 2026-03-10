Госдума рассмотрит проекты об усилении контроля за тарифообразованием

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит законопроекты, направленные на усиление государственного контроля за тарифообразованием, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«В ходе завтрашнего заседания будут рассмотрены законопроекты, направленные на усиление государственного контроля за тарифообразованием», — написал Володин в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что поступает большое количество обращений по вопросам, связанным с завышенными платежами за коммунальные услуги.
«В прошлом году в аналогичной ситуации после вмешательства были выявлены необоснованно взимаемые средства на сумму свыше 50 миллиардов рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует рост случаев неисполнения в регионах отдельных предписаний, вынесенных ведомством: в 2023 году их было 14; в 2024—2025 годах — 93», — подчеркнул председатель Госдумы.
По его словам, всё это говорит о необходимости принятия системных решений, чтобы навести порядок в данной сфере и защитить права граждан.
Володин сообщил, что в среду будет рассмотрен законопроект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы.
«В случае неисполнения предписаний ФАС в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни», — рассказал он.
Также, по словам председателя Госдумы, будет рассмотрено повышение ответственности должностных лиц за неоднократное невыполнение предписаний ФАС. Законопроектом вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до 3 лет.
«Предлагаемые нормы позволят защитить ваши права и навести порядок в сфере начисления платы за коммунальные услуги», — заключил он.