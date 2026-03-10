Оргкомитет утвердил проект народного памятника героям СВО в Волгограде

— Реализуя задачу по созданию мемориального комплекса, посвященного подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции, оргкомитетом была проведена очень сложная, масштабная работа. Участники специальной военной операции, безусловно, достойны самого высокого народного уважения и признания, а также увековечения их подвига ради Отечества на сталинградской земле, — подчеркнул на заседании глава региона Андрей Бочаров. — Мемориальный комплекс, посвященный подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции, будет являться символом нашей общей признательности и благодарности потомкам Поколения Победителей, которые сегодня с оружием в руках сражаются с уже современным фашизмом и нацизмом, защищают нашу Родину, нашу общую историю, настоящее и будущее нашей страны.