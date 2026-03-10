Более 1,8 млрд потратили донские энергетики на ремонт в 2025 году

Донские энергетики подвели итоги ремонтной программы 2025 года. Так, объем финансирования работ превысил 1,8 млрд рублей, что на треть превышает показатели 2024 года. Заместитель губернатора Игорь Сорокин отметил, что выделенные средства позволили не только восстановить изношенные мощности, но и внедрить современные технологии, повышающие устойчивость энергосистемы. Об этом говорится на сайте донского правительства.
За прошедший год энергетики отремонтировали 681 километр воздушных линий электропередачи и более 1700 трансформаторных подстанций. Особое внимание уделялось сетям низкого напряжения, по которым электроэнергия поступает непосредственно в жилые дома. Специалисты заменили 1300 опор линий электропередачи и установили 145 километров современного самонесущего изолированного провода, который отличается повышенной надежностью и долговечностью.
Помимо замены оборудования, проведена масштабная работа по предотвращению природных рисков. Для исключения аварий из-за падения деревьев или низовых пожаров энергетики расчистили 710 гектаров охранных зон ЛЭП. На высоковольтных подстанциях выполнено техобслуживание устройств релейной защиты, телемеханики и средств связи. На магистральных линиях заменили 16 километров грозотроса, защищающего систему от прямых ударов молнии.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!