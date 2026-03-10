Более 1,8 млрд потратили донские энергетики на ремонт в 2025 году

Донские энергетики подвели итоги ремонтной программы 2025 года. Так, объем финансирования работ превысил 1,8 млрд рублей, что на треть превышает показатели 2024 года. Заместитель губернатора Игорь Сорокин отметил, что выделенные средства позволили не только восстановить изношенные мощности, но и внедрить современные технологии, повышающие устойчивость энергосистемы. Об этом говорится на сайте донского правительства.