Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле ответили на вопрос об ограничении мобильного интернета

В Кремле назвали целью возможных ограничений связи необходимость безопасности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В минувшие выходные и утром в понедельник москвичи жаловались на проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах города.

«Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью обеспечения безопасности», — рассказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что все меры в контексте связи принимают строго в рамках закона, а решения для бизнеса уже ищут.

«По мере того как будет анализироваться опыт, то, конечно, будут предлагаться различные решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют этим ограничениям», — добавил он.

РИА Новости направило запрос о ситуации со связью в Минцифры.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше