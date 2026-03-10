В Кремле ответили на вопрос об ограничении мобильного интернета

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В минувшие выходные и утром в понедельник москвичи жаловались на проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах города.
«Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью обеспечения безопасности», — рассказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что все меры в контексте связи принимают строго в рамках закона, а решения для бизнеса уже ищут.
«По мере того как будет анализироваться опыт, то, конечно, будут предлагаться различные решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют этим ограничениям», — добавил он.
РИА Новости направило запрос о ситуации со связью в Минцифры.