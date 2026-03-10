В Воронеже выставили диковинные ковры и рушники из Челябинска

Экспонаты выставки — попытка соединить архаичное и современное. Например, та же «Плакальщица Ива» предлагает новый ритуал горевания. Если раньше смерть или отъезд человека оплакивали коллективно, голосили, смешивая древние формулы с придуманными на ходу, то сегодня люди склонны проживать свои утраты в одиночестве. Но все так же прибегают к обрядовым действиям: сжигают вещи, напоминающие о прежних отношениях или ошибках, оставляют «для умерших» предметы на кладбище, ныряют в прорубь «для очищения», завязывают узелки на запястье. Художница из Челябинска создала керамическое деревце, которое можно полить из чаши: ива уронит слезу «за все, что вам нужно смыть с себя». Вполне в духе того безобидного бытового язычества, которое практикуют многие.