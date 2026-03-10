В Воронеже выставили диковинные ковры и рушники из Челябинска

Арт-объекты молодых художниц из Челябинска, сделанные по старинным технологиям, но в жанрах актуального искусства, разместили в Центре креативных индустрий «Матрешка» в парке «Орленок». Необычные предметы и инсталляции приглашают поразмышлять на тему детства, отношений с родными и поисков своего места в мире.
Таким был замысел лаборатории народных ремесел «Тропы», которая проходила в уральском городе с августа 2024 по февраль 2025 года. Два десятка участниц — случайно вышло так, что заявки подали одни девушки, — старались отразить особенности своего региона с его смешением этносов и укладов, синтезом «заводской» и деревенской культуры.
«Южный Урал — сложное лоскутное одеяло: здесь смешались степные кочевники, башкиры и татары, казаки и партизаны, приказчики и старатели, металлурги и старообрядцы. Все они будто отчуждены от нас толщей истории, хотя на деле до них всего пара поколений. Мы обычные современные горожане, перекати-поле без крепких корней, зато с клубком вопросов к самим себе», — пояснили замысел кураторы проекта.
Придать этим наблюдениям и размышлениям зримую форму помогали занятия с ремесленниками — по ручному ткачеству, лоскутному шитью и набойке, гончарной лепке и резьбе по дереву. Через эту практику девушки знакомились с культурой родных мест и перенимали образ мышления людей, которые там жили.
«Некоторые курсы шли параллельно, но в целом художницы могли при желании посещать несколько направлений, осваивать разные ремесла. Нас очень поддержали в местном центре народного творчества, подсказали, где найти замечательных мастеров. И те доброжелательно отнеслись к идее посотрудничать с молодежью, с теми, кто занимается актуальным искусством. Причем в процессе обучения стало понятно, что не только ученицы усваивают какие-то идеи и традиции, но и наставники узнают у них что-то полезное для себя», — рассказала куратор проекта Полина Малахова.
По окончании практических занятий художники два месяца готовили итоговые вещи и консультировались у мастеров, как добиться того или иного эффекта. Например, Валерия Бунецкая делала скульптуру «Плакальщица Ива» из пористой глины, которая должна была на одних участках пропускать воду, а на других — удерживать. Некоторые девушки до сих пор ходят в мастерские к ремесленникам ради обмена опытом.
Экспонаты выставки — попытка соединить архаичное и современное. Например, та же «Плакальщица Ива» предлагает новый ритуал горевания. Если раньше смерть или отъезд человека оплакивали коллективно, голосили, смешивая древние формулы с придуманными на ходу, то сегодня люди склонны проживать свои утраты в одиночестве. Но все так же прибегают к обрядовым действиям: сжигают вещи, напоминающие о прежних отношениях или ошибках, оставляют «для умерших» предметы на кладбище, ныряют в прорубь «для очищения», завязывают узелки на запястье. Художница из Челябинска создала керамическое деревце, которое можно полить из чаши: ива уронит слезу «за все, что вам нужно смыть с себя». Вполне в духе того безобидного бытового язычества, которое практикуют многие.
Дарья Федорова выпилила из липы «конструктор горожанина»: из разнокалиберных кусочков, которые крепятся друг к другу на магнитах, можно собрать образ конкретного человека. Любой из нас состоит из «деталей», характерных для тех или иных мест. Изначально Даша играла со стереотипами о жителях разных районов Челябинска. Но с тем же успехом можно искать в ее конструкторе и любые другие символы, не привязанные к географии.
Домотканые дорожки и гобелены с вкраплением трав, поливные изразцы и деревянные бруски с этническим орнаментом, композиции из найденных объектов с неуклюжей вышивкой, камзол в стиле традиционной одежды нагайбачек (женщин из малочисленной группы православных татар из Челябинской и Оренбургской областей) — все эти арт-объекты нужно «читать» вместе с пояснительными текстами. Художницы размышляют о детстве, отношениях с бабушками и дедушками, вспоминают учителей, признаются в том, что не могут найти себя. Организаторы верят, что «Тропы» — это «зеркало, в котором может отразиться житель любого уголка России».
В Челябинске, как и в Воронеже, выставки современного искусства проходят нечасто. Обычно к подобному самовыражению молодых авторов относятся как к ерунде, коммерческого эффекта ожидать сложно, признала Полина Малахова:
«Но искусство в целом нечасто окупается. Нам недостает крепких продюсеров, кураторов, менеджеров, которые могут связать выставочные площадки и художников, которые замкнуты в своей мастерской, но в глубине души хотят показать свои работы миру. Но подвижки есть. Например, участница “Троп” Лариса Депершмидт открыла частную галерею в центре города, там проводят занятия по керамике и каждый месяц меняют выставки».
О том, что произведения современного искусства могут иметь и коммерческий потенциал, свидетельствует опыт нескольких челябинских художниц, которые освоили азы ремесел. Так, Дарья Федорова периодически выпускает на продажу деревянные игрушки по аналогии со своим «конструктором горожанина».
«Из деталей можно собрать самого себя, каким ты представляешься здесь и сейчас. Это наш самый популярный экспонат. Екатерина Прямоносова, которая для выставки сшила вещи по мотивам национальной одежды кряшен, тоже работает на заказ, недавно сделала сумку с природными материалами. Ирина Климина выпускает изразцы, которые научилась делать у мастера…» — перечислила Малахова.
В конце марта на базе воронежской «Матрешки» пройдет форум креативных индустрий «Вдохновение в истоках», посвященный как раз актуальному использованию ремесленных техник. А увидеть работы челябинцев можно в любой день до 29 марта включительно с 10 до 20 часов по адресу: ул. Студенческая, 5 («Матрешка», цокольный этаж).