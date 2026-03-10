Ричмонд
Воронежцам посоветовали не откладывать оформление загранпаспорта перед отпусками

В региональном управлении по вопросам миграции рекомендуют подавать заявления заранее.

Источник: Комсомольская правда

С приближением сезона отпусков воронежцам напомнили о необходимости заблаговременного оформления заграничных паспортов. С такой рекомендацией 10 марта выступило региональное управление по вопросам миграции ГУ МВД России.

В ведомстве отмечают, что подача заявления в ближайшее время позволит не только избежать традиционного весенне-летнего ажиотажа, но и получить документ нового поколения — биометрический паспорт, действующий десять лет.

Оформить загранпаспорт можно двумя основными способами. Самый удобный из них — через портал «Госуслуги», где можно выбрать любое подразделение вне зависимости от места регистрации. Для тех, кто предпочитает личный визит, работают отделы по вопросам миграции, однако записываться на прием лучше заранее.

В Воронеже подать документы на десятилетний загранпаспорт можно по следующим адресам:

· ул. 9 Января, 54 (УВМ ГУ МВД);

· ул. Вл. Невского, 11 (ОВМ ОП № 4);

· ул. Героев Сибиряков, 11 (ОВМ ОП № 5);

· ул. Войкова, 8 (ОВМ ОП № 6);

· ул. Краснознаменная, 16 (ОВМ ОП № 8);

· пр. Революции, 33б (Смарт-МФЦ).

Подробное расписание приема и выдачи документов можно уточнить на официальных сайтах ГУ МВД России по Воронежской области и региональных центров «Мои документы».