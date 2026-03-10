Воронежцам посоветовали не откладывать оформление загранпаспорта перед отпусками

Оформить загранпаспорт можно двумя основными способами. Самый удобный из них — через портал «Госуслуги», где можно выбрать любое подразделение вне зависимости от места регистрации. Для тех, кто предпочитает личный визит, работают отделы по вопросам миграции, однако записываться на прием лучше заранее.