Воронежцам посоветовали не откладывать оформление загранпаспорта перед отпусками

С приближением сезона отпусков воронежцам напомнили о необходимости заблаговременного оформления заграничных паспортов. С такой рекомендацией 10 марта выступило региональное управление по вопросам миграции ГУ МВД России.
В ведомстве отмечают, что подача заявления в ближайшее время позволит не только избежать традиционного весенне-летнего ажиотажа, но и получить документ нового поколения — биометрический паспорт, действующий десять лет.
Оформить загранпаспорт можно двумя основными способами. Самый удобный из них — через портал «Госуслуги», где можно выбрать любое подразделение вне зависимости от места регистрации. Для тех, кто предпочитает личный визит, работают отделы по вопросам миграции, однако записываться на прием лучше заранее.
В Воронеже подать документы на десятилетний загранпаспорт можно по следующим адресам:
· ул. 9 Января, 54 (УВМ ГУ МВД);
· ул. Вл. Невского, 11 (ОВМ ОП № 4);
· ул. Героев Сибиряков, 11 (ОВМ ОП № 5);
· ул. Войкова, 8 (ОВМ ОП № 6);
· ул. Краснознаменная, 16 (ОВМ ОП № 8);
· пр. Революции, 33б (Смарт-МФЦ).
Подробное расписание приема и выдачи документов можно уточнить на официальных сайтах ГУ МВД России по Воронежской области и региональных центров «Мои документы».