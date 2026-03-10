Ричмонд
В Ростове на отлов и содержание безнадзорных животных потратили 116,4 млн рублей

В Ростове из направленных 119,7 млн рублей на отлов и содержание безнадзорных животных потратили 116,4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове опубликовали финансовые итоги работы с безнадзорными животными за 2025 год. Как сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в администрации города, на эти цели из бюджета было направлено 119,7 млн рублей, а фактическое исполнение составило 116,4 млн рублей.

Соответствующую информацию предоставили в ответ на запрос редакции в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Отмечается, что реализацией мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев занималось МКУ «ЦБЖ». Выделенные средства пошли на отлов, содержание и другие процедуры, предусмотренные законодательством.

