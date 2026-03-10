В Ростове на отлов и содержание безнадзорных животных потратили 116,4 млн рублей

В Ростове опубликовали финансовые итоги работы с безнадзорными животными за 2025 год. Как сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в администрации города, на эти цели из бюджета было направлено 119,7 млн рублей, а фактическое исполнение составило 116,4 млн рублей.