В Ростове на отлов и содержание безнадзорных животных потратили 116,4 млн рублей

В Ростове опубликовали финансовые итоги работы с безнадзорными животными за 2025 год. Как сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в администрации города, на эти цели из бюджета было направлено 119,7 млн рублей, а фактическое исполнение составило 116,4 млн рублей.
Соответствующую информацию предоставили в ответ на запрос редакции в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Отмечается, что реализацией мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев занималось МКУ «ЦБЖ». Выделенные средства пошли на отлов, содержание и другие процедуры, предусмотренные законодательством.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.