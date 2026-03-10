Ричмонд
Воронежский «Факел», пропустив игру из-за морозов, сохранил лидерство в ФНЛ

«РГ» изучила результаты 23-го тура Первой лиги для футбольных клубов Центральной России.

Источник: "Российская газета"

Костромской «Спартак» 7 марта в гостях провел результативный матч против «Челябинска», который завершился ничьей — 3:3. «Спартак» по-прежнему занимает четвертую строчку.

Ярославский «Шинник» 9 марта на домашнем поле с минимальным счетом обыграл «Уфу» — 1:0. Клуб поднялся на десятое место, сместив тульский «Арсенал».

Сам «Арсенал» дома уступил «Волге» со счетом 0:1. Матч отметился тремя удалениями в первом тайме: поле покинули главный тренер туляков и по одному игроку из каждой команды. Клуб опустился на 11-ю строчку.

Матч воронежского «Факела» против «Нефтехимика», который должен был состояться в Нефтекамске 8 марта, перенесен из-за сильных морозов. О новом времени начала встречи в ФНЛ сообщат дополнительно. Воронежцы продолжают единолично лидировать в чемпионате.

Матчи 24-го тура для клубов из Центральной России пройдут 14 и 15 марта.