Воронежский «Факел», пропустив игру из-за морозов, сохранил лидерство в ФНЛ

Матч воронежского «Факела» против «Нефтехимика», который должен был состояться в Нефтекамске 8 марта, перенесен из-за сильных морозов. О новом времени начала встречи в ФНЛ сообщат дополнительно. Воронежцы продолжают единолично лидировать в чемпионате.