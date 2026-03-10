Ричмонд
Аудитория MAX достигла 100 миллионов пользователей

Более 100 миллионов человек зарегистрировались в MAX.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Аудитория нацплатформы Max достигла 100 миллионов пользователей, а число отправленных сообщений составило 62 миллиарда, сообщила пресс-служба Max.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

«В Max зарегистрировались 100 миллионов пользователей. Пользователи национального мессенджера ежедневно отправляют более 1 миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков в день», — сообщили в компании.

Отмечается, что ежедневная аудитория достигла 70 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера отправлено 62 миллиарда сообщений, совершено более 3 миллиардов звонков, записано и отправлено 470 миллионов видеокружков.

Количество групповых чатов выросло до 25,5 миллионов. Авторы, блогеры, пользователи и компании создали в нацмессенджере 2,2 миллиона публичных и приватных каналов.