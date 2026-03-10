В наступающую весну в Омской области уничтожат 67 бурых медведей

Больше всего будет убито медведей в Тарском районе — между охотниками будет распределено 25 лицензий на добычу косолапых. На втором месте Тевризский район — местные леса лишатся в эту весну 17 особей могучего зверя. Третье место по разрешенной добыче медведей осталось за Усть-Ишимским районом — здесь будет отстрелены 12 медведей. Также убить медведя можно будет в Знаменском районе (6 штук), в Седельниковском районе (4 штуки), в Нижнеомском районе (2 особи) и в Большереченском районе (1 особь).