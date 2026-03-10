В наступающую весну в Омской области уничтожат 67 бурых медведей

В министерство природных ресурсов и экологии Омской области начали выдавать разрешения на весеннюю охоту. В наступающий с 1 апреля по 30 мая сезон, будет разрешено убийство 67 медведей.
Больше всего будет убито медведей в Тарском районе — между охотниками будет распределено 25 лицензий на добычу косолапых. На втором месте Тевризский район — местные леса лишатся в эту весну 17 особей могучего зверя. Третье место по разрешенной добыче медведей осталось за Усть-Ишимским районом — здесь будет отстрелены 12 медведей. Также убить медведя можно будет в Знаменском районе (6 штук), в Седельниковском районе (4 штуки), в Нижнеомском районе (2 особи) и в Большереченском районе (1 особь).
В природоохранном ведомстве напомнили, что разрешение на убийство медведей будет действовать не более двух непрерывных временных периодов, общая продолжительность которых составляет не более 30 календарных дней.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Омичка научилась выращивать шампиньоны дома в коробке.