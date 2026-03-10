Ричмонд
Как будут выглядеть площадь и сквер в Семилуках к осени 2026 года

В рамках проекта планируется установить современные системы электроснабжения, освещения и видеонаблюдения. Также будут проложены сети водопровода и канализации, смонтирована система автоматического полива. В сквере будут созданы комфортные зоны для отдыха, оснащенные новыми деревьями, кустарниками и малыми архитектурными формами.