Как будут выглядеть площадь и сквер в Семилуках к осени 2026 года

На реконструкцию главной площади имени Ленина и прилегающего к ней сквера в городе Семилуки Воронежской области будет направлено свыше 130,4 миллиона рублей. Центральным элементом этой зоны станет фонтан.
Планируется, что работы по обновлению этой зоны отдыха завершатся к 31 октября текущего года.
В рамках проекта планируется установить современные системы электроснабжения, освещения и видеонаблюдения. Также будут проложены сети водопровода и канализации, смонтирована система автоматического полива. В сквере будут созданы комфортные зоны для отдыха, оснащенные новыми деревьями, кустарниками и малыми архитектурными формами.