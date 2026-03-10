Как будут выглядеть площадь и сквер в Семилуках к осени 2026 года

На реконструкцию главной площади имени Ленина и прилегающего к ней сквера в городе Семилуки Воронежской области будет направлено свыше 130,4 миллиона рублей. Центральным элементом этой зоны станет фонтан. Планируется, что работы по обновлению этой зоны отдыха завершатся к 31 октября текущего года.