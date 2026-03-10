Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП

Нарушение правил пересечения госграницы либо правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля. Согласно подписанному Президентом ФЗ, физлицам за такое правонарушение придется заплатить штраф в размере от 5 до 20 тыс. рублей. Представителям организаций штрафы утвердили на уровне от 100 до 250 тысяч рублей, Наказание для юридических лиц предусмотрено в размере от 1 млн до 2,5 млн рублей. В случае, если правила пересечения госграницы будут нарушены иностранными гражданами, штраф для них составит от 5 до 25 тыс. рублей.