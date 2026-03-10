Ричмонд
В райцентре под Воронежем за 130 миллионов благоустроят Центральную площадь и сквер

Работы пройдут до конца октября в Семилуках.

Источник: Комсомольская правда

Благоустроенная площадь и сквер появятся в этом году в Семилуках, рассказали в правительстве Воронежской области. В городе объявили конкурс на выбор подрядчика, который займется обновлением Центральной площади и прилегающего к ней сквера в городе.

Проект стоимостью 130,4 миллиона рублей стал победителем Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. В нем предусмотрены:

— монтаж системы наружного электроснабжения и освещения,

-прокладка новых сетей водопровода и канализации;

— установка системы автоматического полива;

— создание уютных зон отдыха с новыми деревьями, кустарниками и малыми архитектурными формами;

— оборудование фонтана.

Работы обещают завершить до конца октября.