Омский ГАУ стал площадкой конкурса АгроНТРИ

Конкурс предусматривает несколько направлений, в том числе автоматизацию управления сельхозтехникой, использование дронов для решения сельскохозяйственных задач, дистанционное управление системами выращивания, прогнозирование погоды с помощью цифровых метеостанций, современные технологии в ветеринарии и животноводстве, биологическую защиту растений от вредителей и болезней, а также направление, объединяющее традиционное пчеловодство и цифровые решения. Такое разнообразие номинаций позволяет охватить широкий спектр интересов участников и обеспечить всестороннее развитие компетенций в сфере агроинноваций.