Омский ГАУ стал площадкой конкурса АгроНТРИ

Омский государственный аграрный университет стал региональной площадкой для проведения этапа международного конкурса АгроНТРИ-2026. Организаторами конкурса выступают Фонд содействия инновациям, Ассоциация образовательных учреждений агропромышленного комплекса и рыболовства, а также агрокомпании Омской области.
Цель проекта — вовлечь молодежь в изучение передовых технологий и инноваций в сельском хозяйстве, предоставив возможность реализовать идеи на практике. Участники познакомятся с актуальными разработками в агросфере и смогут применить знания в реальных условиях под руководством наставников из числа преподавателей аграрных вузов.
Конкурс предусматривает несколько направлений, в том числе автоматизацию управления сельхозтехникой, использование дронов для решения сельскохозяйственных задач, дистанционное управление системами выращивания, прогнозирование погоды с помощью цифровых метеостанций, современные технологии в ветеринарии и животноводстве, биологическую защиту растений от вредителей и болезней, а также направление, объединяющее традиционное пчеловодство и цифровые решения. Такое разнообразие номинаций позволяет охватить широкий спектр интересов участников и обеспечить всестороннее развитие компетенций в сфере агроинноваций.
К участию приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования, расположенных в сельских поселениях и малых городах Российской Федерации с численностью населения до 50 тысяч человек, в возрасте от одиннадцати до семнадцати лет.
Регистрация участников открыта на официальном сайте проекта до 30 марта 2026 года. Всероссийский заочный этап в формате онлайн-тестирования пройдет с первого по 20 апреля, региональные соревнования запланированы на май — июнь, финал — на август — сентябрь. Международный суперфинал AgroInter.School состоится в октябре — ноябре в Москве.
Победители конкурса получат дипломы, памятные подарки и дополнительные баллы к результатам единого государственного экзамена.