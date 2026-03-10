Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Беларуси назвало лучшие по благоустройству города и регионы

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление об итогах Года благоустройства, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

Лучшей по благоустройству среди областей признана Гомельская, а среди крупных городов (облцентров и Минска) первое место занимает Гродно.

Выбраны и семь лучших районов (в каждой области и в столице). Среди них: Березовский район (Брестская область), Чашникский (Витебская), Калинковичский (Гомельская), Лидский (Гродненская), Молодечненский (Минская), Шкловский (Могилевская), Первомайский (Минск).

Есть победители в других категориях. К примеру, среди городов с населением более 50 тысяч человек — это Лида и Новополоцк. Среди городов с населением от 10 до 50 тысяч — Островец, Заславль и Пружаны.

В правительстве обратили внимание, что подведение итогов по благоустройству — это не что-то новое. Смотр проводится ежегодно. Победители получают переходящий вымпел и денежные премии (за счет республиканского бюджета).

Минувший год, согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко, был объявлен Годом благоустройства. Было решено, что 2025-й — это старт пятилетки качества.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше