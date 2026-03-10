Правительство Беларуси назвало лучшие по благоустройству города и регионы

Лучшей по благоустройству среди областей признана Гомельская, а среди крупных городов (облцентров и Минска) первое место занимает Гродно.
Выбраны и семь лучших районов (в каждой области и в столице). Среди них: Березовский район (Брестская область), Чашникский (Витебская), Калинковичский (Гомельская), Лидский (Гродненская), Молодечненский (Минская), Шкловский (Могилевская), Первомайский (Минск).
Есть победители в других категориях. К примеру, среди городов с населением более 50 тысяч человек — это Лида и Новополоцк. Среди городов с населением от 10 до 50 тысяч — Островец, Заславль и Пружаны.
В правительстве обратили внимание, что подведение итогов по благоустройству — это не что-то новое. Смотр проводится ежегодно. Победители получают переходящий вымпел и денежные премии (за счет республиканского бюджета).
Минувший год, согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко, был объявлен Годом благоустройства. Было решено, что 2025-й — это старт пятилетки качества.