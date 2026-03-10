Огромный медиаэкран на недострое вызвал вопросы у жителей Челябинска

«Как на здании, которое еще не окончено, может законно работать рекламная конструкция? Налоговая в курсе, что экран уже сейчас получает деньги от заказчиков? Все эти вопросы мы задали мэру и службам, отвечающим за разрешения на такие экраны. Жители соседних домов и водители уже ощутили всю прелесть огромного светового табло», — говорится в сообщении группы.