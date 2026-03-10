Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огромный медиаэкран на недострое вызвал вопросы у жителей Челябинска

Челябинцы неоднозначно восприняли появление гигантского медиаэкрана на недостроенном здании на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы.

Источник: «Изнанка Челябинска»

Некоторые отметили, что смотрится это, мягко говоря, странно. Такая реакция была, например, у сообщества «Изнанка Челябинска», известного пристальным вниманием к облику города.

«Как на здании, которое еще не окончено, может законно работать рекламная конструкция? Налоговая в курсе, что экран уже сейчас получает деньги от заказчиков? Все эти вопросы мы задали мэру и службам, отвечающим за разрешения на такие экраны. Жители соседних домов и водители уже ощутили всю прелесть огромного светового табло», — говорится в сообщении группы.

Медиаэкран установили в начале февраля. Здание, на котором он размещен, — один из уже легендарных городских недостроев. Его владельцем является предприниматель Сергей Тартаковский, компания которого «Жилтехстрой» в начале 2000-х годов вырыла котлован для будущего здания ТРК. Эта яма стояла огороженной несколько лет. После 2020-го строительные работы возобновились, но до сих пор не завершены.