Огромный медиаэкран на недострое вызвал вопросы у жителей Челябинска

Некоторые отметили, что смотрится это, мягко говоря, странно. Такая реакция была, например, у сообщества «Изнанка Челябинска», известного пристальным вниманием к облику города.
«Как на здании, которое еще не окончено, может законно работать рекламная конструкция? Налоговая в курсе, что экран уже сейчас получает деньги от заказчиков? Все эти вопросы мы задали мэру и службам, отвечающим за разрешения на такие экраны. Жители соседних домов и водители уже ощутили всю прелесть огромного светового табло», — говорится в сообщении группы.
Медиаэкран установили в начале февраля. Здание, на котором он размещен, — один из уже легендарных городских недостроев. Его владельцем является предприниматель Сергей Тартаковский, компания которого «Жилтехстрой» в начале 2000-х годов вырыла котлован для будущего здания ТРК. Эта яма стояла огороженной несколько лет. После 2020-го строительные работы возобновились, но до сих пор не завершены.