Жителей Подмосковья попросили самостоятельно не искать пропавших детей

Пропавшие — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. 7 марта дети ушли гулять по Восточному микрорайону в Звенигороде, где протекает река Москва. С тех пор они на связь не выходили. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Спасатели обследовали 19,4 км акватории реки, зона поисков расширена.