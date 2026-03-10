Ричмонд
Под Воронежем продают завод по производству оборудования за 110 млн рублей

Предприятие включает производственную базу с цехом площадью почти тысячу квадратных метров и земельный участок.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже выставлен на продажу готовый бизнес по производству ленточнопильных станков для металлообработки. Собственник оценивает предприятие, работающее на рынке более 20 лет, в 110 млн рублей. Об этом во вторник, 10 марта, сообщило издание De Facto.

Как отмечается, в стоимость лота входит полноценная производственная база. Покупателю предлагают отапливаемый цех площадью 917 квадратных метров, а также дополнительное строение на 300 «квадратов». Вся недвижимость расположена на земельном участке в 2000 квадратных метров. На территории имеется собственная трансформаторная подстанция, подведены вода и канализация.

Производственные мощности предприятия включают парк из 24 единиц металлообрабатывающего оборудования, а также необходимые инструменты и оснастку. Кадровый состав укомплектован на 80%. На площадке уже есть готовый к отгрузке ленточнопильный станок и несколько изделий, находящихся на разных стадиях сборки.

По информации издания, речь идет о компании «Роста», принадлежащей Александру Шевцову. Управленец пояснил, что решение о продаже бизнеса связано с завершением предпринимательской деятельности.