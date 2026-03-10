Под Воронежем продают завод по производству оборудования за 110 млн рублей

Производственные мощности предприятия включают парк из 24 единиц металлообрабатывающего оборудования, а также необходимые инструменты и оснастку. Кадровый состав укомплектован на 80%. На площадке уже есть готовый к отгрузке ленточнопильный станок и несколько изделий, находящихся на разных стадиях сборки.