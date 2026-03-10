Ричмонд
Ростовские таможенники пресекли контрабанду препарата для похудения из Казахстана

Ростовская таможня возбудила два уголовных дела за контрабанду сильнодействующих веществ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Ростовской таможни обнаружили в точке выдачи маркетплейса одного из населенных пунктов Ростовской области международные почтовые отправления из Казахстана. В посылках находилось 15 банок, содержащих 900 капсул лекарств.

Получательницей оказалась женщина, которая планировала использовать препарат для дальнейшей перепродажи в качестве средства для похудения.

Изъятые капсулы направили на химическое исследование. Экспертиза показала, что в составе содержится сильнодействующее вещество общей массой 300 граммов.

В соответствии с действующим законодательством, перемещение таких веществ через границу без соответствующих разрешительных документов является незаконным. По данному факту Ростовская таможня возбудила два уголовных дела.

