В Ростове на отлов и содержание бездомных животных хотят потратить 148,7 млн руб

В Ростове планируют направить на работу с животными без владельцев значительные бюджетные средства. Как «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в администрации города, в 2026 году местные власти выделили 148,7 миллиона рублей на мероприятия по обращению с безнадзорными животными.