В Ростове на отлов и содержание бездомных животных хотят потратить 148,7 млн руб

В Ростове планируют направить на работу с животными без владельцев значительные бюджетные средства. Как «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в администрации города, в 2026 году местные власти выделили 148,7 миллиона рублей на мероприятия по обращению с безнадзорными животными.
По данным департамента ЖКХ и энергетики города, расходы включают два основных направления:
— Отлов животных без владельцев;
— Их последующее содержание, включая ветеринарные услуги.
Напомним, что в 2025 году на аналогичные нужды было выделено около 119,7 млн рублей, из которых использовано 116,4 млн рублей.
