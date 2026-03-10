Кадровый центр Омской области начал прием заявок на целевой набор-2027 в вузах

Прием заявок на установление квоты начался 1 марта 2026 года на названном портале. Чтобы принять участие в программе, компаниям нужно зарегистрировать или актуализировать свой профиль на портале. С 1 марта по 1 апреля надо заполнить форму заявки, указав вуз, специальность и количество мест. В 2027 году же нужно будет подтвердить заявку и разместить предложение для абитуриентов, это будут делать с 10 мая по 10 июня.