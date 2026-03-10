Двух героев СВО проводили в последний путь под Волгоградом

Два жителя Волгоградской области Алексей Косолапов и Андрей Мартыненков погибли во время специальной военной операции. Эту трагическую новость сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию Камышина. Оба мужчины проявили мужество и до конца выполнили свой воинский долг, защищая Отечество.
Власти Камышина выражают глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Семьи героев получат всю необходимую поддержку. Память о них будет жить в сердцах жителей Волгоградской области, как о настоящих патриотах, которые не побоялись встать на защиту своей страны.