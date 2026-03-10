Смертельно опасный кашель: пульмонолог Айсанов предупредил волгоградцев

Многие волгоградцы привыкли списывать кашель на простуду или долгий стаж курения, однако такая беспечность может стоить жизни. Профессор Заурбек Айсанов объяснил, когда обычное першение в горле превращается в повод для срочного визита к пульмонологу.
Зимой и в начале весны наши легкие и так работают на пределе из-за пика инфекций и постоянного раздражения ледяным воздухом. Но если кашель становится вашим постоянным спутником, пора бить тревогу. Самый коварный симптом — это привычное откашливание по утрам, которое курильщики часто считают «профессиональной» нормой.
На самом деле это первый и отчетливый признак ХОБЛ — хронической обструктивной болезни легких. Пока человек привыкает к кашлю, болезнь незаметно разрушает его дыхательную систему.
Особое внимание нужно уделить тому, что именно выкашливается. Если появилась мокрота — это уже тревожный звоночек. Если же она сменила цвет с прозрачного на желтый, зеленый или даже коричневый, значит, в легких поселилась бактериальная инфекция.
Для людей с ХОБЛ такое состояние критически опасно. Это сигнал о серьезном обострении, которое нельзя лечить домашними методами или просто переждать.
Помните: если при выходе из теплой комнаты на улицу дыхание перехватывает, а кашель усиливается — это не просто реакция на мороз, а повод проверить индекс курения и состояние бронхов.
Болезнь гораздо проще притормозить на старте, чем пытаться вылечить, когда легкие уже перестали справляться со своей работой.
