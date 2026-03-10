Ричмонд
Смертельно опасный кашель: пульмонолог Айсанов предупредил волгоградцев

Утренний кашель курильщика не является нормой.

Многие волгоградцы привыкли списывать кашель на простуду или долгий стаж курения, однако такая беспечность может стоить жизни. Профессор Заурбек Айсанов объяснил, когда обычное першение в горле превращается в повод для срочного визита к пульмонологу.

Зимой и в начале весны наши легкие и так работают на пределе из-за пика инфекций и постоянного раздражения ледяным воздухом. Но если кашель становится вашим постоянным спутником, пора бить тревогу. Самый коварный симптом — это привычное откашливание по утрам, которое курильщики часто считают «профессиональной» нормой.

На самом деле это первый и отчетливый признак ХОБЛ — хронической обструктивной болезни легких. Пока человек привыкает к кашлю, болезнь незаметно разрушает его дыхательную систему.

Особое внимание нужно уделить тому, что именно выкашливается. Если появилась мокрота — это уже тревожный звоночек. Если же она сменила цвет с прозрачного на желтый, зеленый или даже коричневый, значит, в легких поселилась бактериальная инфекция.

Для людей с ХОБЛ такое состояние критически опасно. Это сигнал о серьезном обострении, которое нельзя лечить домашними методами или просто переждать.

Помните: если при выходе из теплой комнаты на улицу дыхание перехватывает, а кашель усиливается — это не просто реакция на мороз, а повод проверить индекс курения и состояние бронхов.

Болезнь гораздо проще притормозить на старте, чем пытаться вылечить, когда легкие уже перестали справляться со своей работой.

Ранее доктор Парецкая рассказала, как предотвратить деменцию.