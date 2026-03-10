Минздрав запретил один препарат после смерти роженицы и ребенка в Дзержинске

В Министерстве здравоохранения вынесли запрет касаемого одного медицинского препарата после смерти беременной женщины и ее ребенка в Дзержинске. Подробнее рассказали в пресс-службе Минздрава.
«Комсомолка» ранее писала, что комиссия Минздрава выясняет обстоятельства смерти 26-летней роженицы и ее ребенка в Дзержинске 8 марта.
В Минздраве сделали заявление по факту данной трагедии, а также сказали о запрете в отношении одного лекарства.
— Принято решение о приостановлении реализации и медицинского применения лекарственного препарата, — заявил начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Леонид Недень.
Также известно, что СК устанавливает причину смерти беременной женщины в больнице Дзержинска.
Еще мы писали, что белорусский врач-онколог сказал, какие виды рака лечатся успешно, а какие нет.