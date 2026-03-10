Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав запретил один препарат после смерти роженицы и ребенка в Дзержинске

Минздрав приостановил продажу и использование препарата после смерти беременной женщины в Дзержинске.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения вынесли запрет касаемого одного медицинского препарата после смерти беременной женщины и ее ребенка в Дзержинске. Подробнее рассказали в пресс-службе Минздрава.

«Комсомолка» ранее писала, что комиссия Минздрава выясняет обстоятельства смерти 26-летней роженицы и ее ребенка в Дзержинске 8 марта.

В Минздраве сделали заявление по факту данной трагедии, а также сказали о запрете в отношении одного лекарства.

— Принято решение о приостановлении реализации и медицинского применения лекарственного препарата, — заявил начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Леонид Недень.

Также известно, что СК устанавливает причину смерти беременной женщины в больнице Дзержинска.

Еще мы писали, что белорусский врач-онколог сказал, какие виды рака лечатся успешно, а какие нет.