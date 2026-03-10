Власти опровергли сообщение о сорвавшемся лифте в Воронеже

Сигнал о неисправности почти сразу поступил на пульт диспетчерской связи. Оператор связался с находившимися внутри пассажирами и получил информацию об их невозможности покинуть кабину. После регистрации обращения сообщение о происшествии направили в аварийную службу, которая выехала на место.