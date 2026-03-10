Власти опровергли сообщение о сорвавшемся лифте в Воронеже

В Воронеже после аварийной остановки возобновил работу лифт в доме на Бульваре Победы, сообщили «РГ» в региональном Фонде капитального ремонта.
По данным ведомства, утром 6 марта произошла аварийная остановка лифта в доме № 37. Кабина остановилась в четвертом подъезде в 8:07.
Сигнал о неисправности почти сразу поступил на пульт диспетчерской связи. Оператор связался с находившимися внутри пассажирами и получил информацию об их невозможности покинуть кабину. После регистрации обращения сообщение о происшествии направили в аварийную службу, которая выехала на место.
Кабина остановилась у первого этажа, примерно на десять сантиметров ниже уровня точной остановки. Причиной стала неисправность датчика, фиксирующего положение кабины. В 8:35 аварийная бригада провела эвакуацию пассажиров в соответствии с регламентом.
После этого лифт временно отключили для диагностики. Неисправную деталь заказали и установили в тот же день.
В 16:17 после завершения ремонта и проверки оборудования лифт вновь запустили в обычном режиме. Оборудование находится на гарантии производителя, срок которой действует до ноября 2026 года.
Как сообщали в соцсетях и СМИ, лифт якобы сорвался с высоты четвертого этажа и остановился на уровне полуметра ниже первого этажа.