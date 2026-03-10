Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никитин рассказал о сроках получения разрешения на полет дрона в России

Никитин: разрешение на полет беспилотника в РФ можно будет получить за час.

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Время получения разрешения на полет гражданского дрона в России к концу 2026 года сократится до часа, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«Разрешение на полёт несколько лет назад — это до 10 дней. Сейчас это сутки через цифровую систему Росавиации. К концу этого года будет час», — рассказал Никитин ИС «Вести».

Новая система идентификации гражданских беспилотников на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» заработала в России с 1 марта. Генеральный директор «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич в беседе с РИА Новости отмечал, что эта система позволит смягчать ограничения и разрабатывать долгосрочные модели инвестиций.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше