Никитин рассказал о сроках получения разрешения на полет дрона в России

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Время получения разрешения на полет гражданского дрона в России к концу 2026 года сократится до часа, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
«Разрешение на полёт несколько лет назад — это до 10 дней. Сейчас это сутки через цифровую систему Росавиации. К концу этого года будет час», — рассказал Никитин ИС «Вести».
Новая система идентификации гражданских беспилотников на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» заработала в России с 1 марта. Генеральный директор «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич в беседе с РИА Новости отмечал, что эта система позволит смягчать ограничения и разрабатывать долгосрочные модели инвестиций.