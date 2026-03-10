Режиссер Дягилевского фестиваля представит в Перми новый спектакль

В Перми на площадке театра «Балет Евгения Панфилова» состоится премьера синтетического проекта «Эфир». Зрители видят реальные радиофизические процессы. Автором постановки стал куратор Фестивального клуба Дягилевского фестиваля 2025 года Федор Федотов.
По мнению автора, постановка представит новый способ осмысления науки через театр. В центре внимания станет Владимир Зворыкин. Известный русский ученый, который в начале XX века разрабатывал способы передачи движущегося изображения. Его открытия легли в основу создания телевидения.
Федор Федотов разделит сценическое пространство на экраны телевизоров и аутентично воссозданные приборы, преобразующие движущееся изображение в электрические сигналы. Эксперименты и научные демонстрации, будут сочетаться с театральным повествованием.
В роли Владимира Зворыкина выступит артист театра «Лицедеи» Анвар Либабов. Сценографию представит Филипп Шейн, работающий со столичными театрами им. Вахтангова и «Современник». Автор пьесы — драматург Анастасия Евграфова.
Новую постановку представят ко Дню театра. Премьерные показы пройдут 25 и 26 марта в 18.00, 21.00. (18+).