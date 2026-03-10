ТАСС: экс-замглавы Минобороны Цаликову назначили домашний арест из-за болезни

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову, обвиняемому по делу о коррупции и создании преступного сообщества. Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, суд отправил экс-чиновника не в СИЗО, а под домашний арест — из-за заболевания, которое препятствует содержанию под стражей. Решение вызвало волну недовольства в среде военкоров. Подробнее о деле и обвинениях против бывшего замминистра — в материале «Газеты.Ru».