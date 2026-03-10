Омский рецидивист признался, что обокрал два супермаркета за день

Из объекта на улице Крупской были похищены сыры различных производителей на 4 600 рублей, а на улице Дмитриева — кофе, шоколад и гели для душа на 5 400 рублей. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Удалось установить, что оба преступления совершил один и тот же мужчина. Он ходил по торговым залам с цветным пакетом, складывал в него товары и покидал супермаркеты, минуя кассу.