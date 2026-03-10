Ричмонд
Омский рецидивист признался, что обокрал два супермаркета за день

Мужчина попал в объективы видеокамер в обоих магазинах.

33-летнего местного жителя задержали в Омске по подозрению в двух кражах из супермаркетов. Как сообщили 10 марта в региональном УМВД, заявления от управляющих магазинами поступили в один день.

Из объекта на улице Крупской были похищены сыры различных производителей на 4 600 рублей, а на улице Дмитриева — кофе, шоколад и гели для душа на 5 400 рублей. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Удалось установить, что оба преступления совершил один и тот же мужчина. Он ходил по торговым залам с цветным пакетом, складывал в него товары и покидал супермаркеты, минуя кассу.

Злоумышленником, по предварительным данным, оказался ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество житель Советского округа. Задержанный признался дознавателю, что украденное продавал случайным прохожим.

Возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 158 УК Российской Федерации.

Ранее мы писали, что онлайн-воры адаптировали под новые сервисы механику обманной схемы «Мамонт».

