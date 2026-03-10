У озера Талкас в Башкирии построят гостиничный комплекс: стоимость проекта оценивается в 50 млн рублей

Правительство Башкирии заключило соглашение о защите и поощрении инвестиций с компанией «Континент». Инвестор планирует построить гостиничный комплекс «Хутор» в Баймакском районе. Проект реализуют при поддержке Корпорации развития, Министерства предпринимательства и туризма республики и администрации муниципалитета.
Как рассказал генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов, специалисты провели анализ земельного участка, согласовали возможность подключения к инженерным сетям и размещение объекта с районной администрацией и Минэкологией. Инвестора также проконсультировали по мерам господдержки.
Глава ООО «Континент» Венер Каекбердин уточнил, что комплекс расположится на берегу озера Талкас. Площадь застройки составит 1300 квадратных метров, гостиница сможет принять до 100 человек. Объем инвестиций — 50 миллионов рублей. Первых постояльцев «Хутор» примет в 2030 году.
Включение проекта в перечень приоритетных инвестпроектов и заключение СЗПИ даст компании право на господдержку, включая аренду земли без торгов. Это, по мнению властей, повысит туристическую привлекательность района и разовьет инфраструктуру.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.