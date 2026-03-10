С 6 апреля в Ростовской области стартует пожароопасный сезон

Также в преддверии особого режима спасатели предъявили ряд требований к муниципальным образованиям. До начала сезона местным властям необходимо устранить выявленные нарушения. В их числе — несвоевременный покос сухой растительности и уборка мусора, отсутствие или несвоевременное обновление минерализованных полос, а также неудовлетворительное состояние систем наружного противопожарного водоснабжения.