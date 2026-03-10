Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 6 апреля в Ростовской области стартует пожароопасный сезон

МЧС Ростовской области утвердило перечень из 457 населенных пунктов под угрозой природных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

С 6 апреля в Ростовской области начнется пожароопасный сезон. Соответствующую информацию опубликовало региональное Главное управление МЧС России.

Ведомство утвердило список населенных пунктов, которые находятся в зоне риска возникновения лесных и ландшафтных пожаров. В перечень вошли 457 населенных пунктов.

Также в преддверии особого режима спасатели предъявили ряд требований к муниципальным образованиям. До начала сезона местным властям необходимо устранить выявленные нарушения. В их числе — несвоевременный покос сухой растительности и уборка мусора, отсутствие или несвоевременное обновление минерализованных полос, а также неудовлетворительное состояние систем наружного противопожарного водоснабжения.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!