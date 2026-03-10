«Гурман» пустили с молотка: в Волгограде продают ТЦ за 350 млн рублей

На бульваре Энгельса в Красноармейском районе Волгограда выставили на продажу известный торговый центр «Гурман». Объявление о продаже объекта общей площадью почти 5600 квадратных метров появилось на популярной интернет-площадке. Владельцы оценили здание в 350 миллионов рублей.
Продавцом выступает компания «Радеж». Будущему владельцу обещают полностью готовый бизнес с развитой инфраструктурой. У торгового центра есть своя электрощитовая на 430 кВт, центральное отопление и собственный тепловой узел с приборами учета. Главный козырь объекта — «якорные» арендаторы в лице крупных федеральных торговых сетей, которые уже работают на площадке.
Для тех, кто не готов выложить сразу сотни миллионов за все здание, рассматривается вариант аренды отдельных площадей.
Этот торговый центр считался одной из ключевых точек притяжения для жителей юга Волгограда.
Ранее сообщалось о продаже скандального бара в Волгограде.