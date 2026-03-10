Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские предприниматели массово кинулись регистрировать свои товарные знаки

Только за последний год спрос на юридическое оформление в собственность название фирм и товаров, вырос в регионе почти в 7 раз.

Источник: Комсомольская правда

Омичи все чаще обращаются к юристам с целью защитить как себя, так и свой бизнес. По данным аналитиков портала «Авито», рост спроса на юридические консультации в регионе отмечен в сегменте интеллектуального, трудового и семейного права.

За последний год жители Омской области стали значительно чаще обращаться к профессионалам в сфере юриспруденции. Наиболее значительное увеличение спроса за год зафиксировано в поиске консультантов по трудовому праву — на 250%, по вопросам интеллектуального права — на 67%, семейного права — на 59%, а также по вопросам автомобильного права — на 46%. Все больше омичей предпочитают вести свои семейные и рабочие дела при помощи юридического обслуживания: рост на услуги таких компаний вырос в Омской области за последний год на 17%.

А самый высокий рост спроса в регионе продемонстрировала услуга по регистрации товарных знаков — в 6,7 раза, что может отражать как активность новых пользователей, связанных с предпринимательской деятельностью, так и защиту интеллектуальной собственности уже действующих на рынке омских компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Ушел из жизни бывший мэр Омска Виктор Шрейдер.