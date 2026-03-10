Омские предприниматели массово кинулись регистрировать свои товарные знаки

За последний год жители Омской области стали значительно чаще обращаться к профессионалам в сфере юриспруденции. Наиболее значительное увеличение спроса за год зафиксировано в поиске консультантов по трудовому праву — на 250%, по вопросам интеллектуального права — на 67%, семейного права — на 59%, а также по вопросам автомобильного права — на 46%. Все больше омичей предпочитают вести свои семейные и рабочие дела при помощи юридического обслуживания: рост на услуги таких компаний вырос в Омской области за последний год на 17%.