Омские предприниматели массово кинулись регистрировать свои товарные знаки

Омичи все чаще обращаются к юристам с целью защитить как себя, так и свой бизнес. По данным аналитиков портала «Авито», рост спроса на юридические консультации в регионе отмечен в сегменте интеллектуального, трудового и семейного права.
За последний год жители Омской области стали значительно чаще обращаться к профессионалам в сфере юриспруденции. Наиболее значительное увеличение спроса за год зафиксировано в поиске консультантов по трудовому праву — на 250%, по вопросам интеллектуального права — на 67%, семейного права — на 59%, а также по вопросам автомобильного права — на 46%. Все больше омичей предпочитают вести свои семейные и рабочие дела при помощи юридического обслуживания: рост на услуги таких компаний вырос в Омской области за последний год на 17%.
А самый высокий рост спроса в регионе продемонстрировала услуга по регистрации товарных знаков — в 6,7 раза, что может отражать как активность новых пользователей, связанных с предпринимательской деятельностью, так и защиту интеллектуальной собственности уже действующих на рынке омских компаний.
