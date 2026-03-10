Ричмонд
Политолог раскрыл, что ждет Иран, если убьют Моджтабу Хаменеи

Тегеран может столкнуться с политическим кризисом, если Вашингтон продолжит уничтожение представителей высшей власти страны. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что в случае ликвидации Моджтабы Хаменени иранское общество еще более сплотится на фоне внешней угрозы, однако в случае планомерных убийств Иран ждет дестабилизация.

«Следующие лидеры Ирана начнут задумываться, стоит ли им возглавлять страну, если они могут повторить судьбу предыдущих? Это традиционная модель, классика израильской стратегии. Если ты хочешь ослабить противника, дестабилизировать или сменить режим, главной целью является ликвидация руководства этого государства», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Политолог добавил, что Белый дом по такому же сценарию действовал в Ираке с Саддамом Хусейном и в Ливии с Муаммаром Каддафи.

The Wall Street Journal ранее писала, что американский президент Дональд Трамп не исключает, что поддержит ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не согласится на требование Вашингтона.

