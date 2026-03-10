Политолог раскрыл, что ждет Иран, если убьют Моджтабу Хаменеи

Эксперт уточнил, что в случае ликвидации Моджтабы Хаменени иранское общество еще более сплотится на фоне внешней угрозы, однако в случае планомерных убийств Иран ждет дестабилизация.
«Следующие лидеры Ирана начнут задумываться, стоит ли им возглавлять страну, если они могут повторить судьбу предыдущих? Это традиционная модель, классика израильской стратегии. Если ты хочешь ослабить противника, дестабилизировать или сменить режим, главной целью является ликвидация руководства этого государства», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Политолог добавил, что Белый дом по такому же сценарию действовал в Ираке с Саддамом Хусейном и в Ливии с Муаммаром Каддафи.
The Wall Street Journal ранее писала, что американский президент Дональд Трамп не исключает, что поддержит ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не согласится на требование Вашингтона.