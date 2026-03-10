Специалисты показали, как утешают нерпу, найденную на Ладожском озере

«Новорожденным нерпятам, вроде нашей куркиекской малютки, после кормления обязательно нужно уделить некоторое время, чтобы пообщаться, поиграть, почесать и утешить малышку. Одеваться при этом нужно в пусть и старую, но какую-либо домашнюю одежду, так как к казенщине и всяким вашим защитным костюмам кольчатые нерпята относятся очень плохо», — сообщил фонд в своем Telegram-канале.