Создана керамика для защиты турбин от экстремального перегрева

В ходе экспериментов новая керамика не расплавилась даже при нагреве почти до 2 000 градусов, что подтверждает ее высокую термическую стабильность. При рабочей температуре 1 000 градусов теплопроводность материала ниже, чем у используемого сейчас стандарта. Коэффициент теплового расширения близок к расширению металла лопаток, что предотвращает появление трещин при циклах нагрева и охлаждения. Механические свойства (жесткость и нанотвердость) сопоставимы с существующими материалами. При температуре около минус 10 градусов в структуре происходит незначительное изменение, которое никак не влияет на объем материала и его макроскопические свойства и не является препятствием для использования в двигателях.