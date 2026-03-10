Создана керамика для защиты турбин от экстремального перегрева

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Научный коллектив «Сколтеха» и нескольких организаций создал новый перовскитный керамический материал, выдерживающий сверхвысокие температуры, сообщили в пресс-службе «Сколтеха». Материал предназначен прежде всего для покрытия деталей авиационных и газовых турбин.
«Ученые из “Сколтеха”, Института неорганической химии имени А. В. Николаева Сибирского отделения РАН (ИНХ СО РАН), а также других научных организаций России создали новую керамику на основе двойного перовскита, способную выдерживать температуры свыше 2 000 градусов Цельсия. Материал может использоваться в качестве верхнего слоя теплозащитных покрытий для деталей, работающих в условиях экстремально высоких температур, — прежде всего в авиационных двигателях и газовых турбинах энергетических установок. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Ceramics International», — отметили в пресс-службе.
Современная авиация и энергетика остро нуждаются в материалах, которые могут работать при экстремальных температурах, превышающих 1 200 градусов. Используемые покрытия из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия, начинают терять свои свойства при перегреве, что ограничивает ресурс двигателей. Ученые поставили перед собой задачу найти более совершенную замену и впервые применили для анализа свойств этого материала комплексный подход, сочетающий суперкомпьютерное моделирование и реальные эксперименты.
С помощью машинного обучения и молекулярной динамики на суперкомпьютерах в «Сколтехе» исследователи рассчитали, как атомы ведут себя внутри кристаллической структуры при нагреве. Это позволило предсказать теплопроводность и коэффициент теплового расширения материала, подходящие для таких «термобарьерных» покрытий. Затем специалисты ИНХ СО РАН синтезировали порошок методом твердофазных реакций при температурах до 1 500 градусов и с помощью искрового плазменного спекания получили высокоплотные керамические образцы.
Об эксперименте.
В ходе экспериментов новая керамика не расплавилась даже при нагреве почти до 2 000 градусов, что подтверждает ее высокую термическую стабильность. При рабочей температуре 1 000 градусов теплопроводность материала ниже, чем у используемого сейчас стандарта. Коэффициент теплового расширения близок к расширению металла лопаток, что предотвращает появление трещин при циклах нагрева и охлаждения. Механические свойства (жесткость и нанотвердость) сопоставимы с существующими материалами. При температуре около минус 10 градусов в структуре происходит незначительное изменение, которое никак не влияет на объем материала и его макроскопические свойства и не является препятствием для использования в двигателях.
«Мы смоделировали поведение системы из 20 тыс. атомов в течение наносекундных интервалов времени — такой уровень детализации стал возможен только благодаря использованию нейросетевых потенциалов и графических ускорителей. Тот факт, что наши расчеты практически идеально совпали с экспериментальными данными, полученными новосибирскими коллегами, демонстрирует зрелость современных теоретических подходов. Теперь мы можем не просто объяснять свойства уже известных материалов, а уверенно предсказывать новые соединения для самых сложных инженерных задач», — рассказал научный руководитель исследования, руководитель лаборатории дизайна материалов «Сколтеха», заслуженный профессор Артем Оганов.