Волгоградский спортсмен спас пенсионера на пожаре после взрыва газа

ЧП случилось в Среднеахтубинском районе Волгоградской области накануне. В селе Верхнепогромном в летней кухне взорвался газ. Находящийся внутри пенсионер мог погибнуть, если бы на помощь ему не пришел юный спортсмен. Воспитанник клуба «Спарта» Фирдавс Одинаев предотвратил трагедию, сообщили в администрации Волжского. Парень проезжал мимо, когда услышал громкий хлопок, увидел пламя и бросился на помощь.
Первым делом Фирдавс вызвал пожарных. Пока ждал подмогу, сам вывел дедушку из горящего здания. После обесточил постройку, чтобы никого не ударило током при тушении огня. Взял топор и перерубил провода. Затем проконтролировал перекрытие газа. Когда спасатели прибыли на место, парень помогал им разворачивать рукава.
К счастью, в этом пожаре никто не пострадал. Фирдавс же поехал дальше по делам, как только опасность миновала.