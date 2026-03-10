Ричмонд
Волгоградский спортсмен спас пенсионера на пожаре после взрыва газа

ЧП произошло в селе Верхнепогромном.

Источник: Комсомольская правда

ЧП случилось в Среднеахтубинском районе Волгоградской области накануне. В селе Верхнепогромном в летней кухне взорвался газ. Находящийся внутри пенсионер мог погибнуть, если бы на помощь ему не пришел юный спортсмен. Воспитанник клуба «Спарта» Фирдавс Одинаев предотвратил трагедию, сообщили в администрации Волжского. Парень проезжал мимо, когда услышал громкий хлопок, увидел пламя и бросился на помощь.

Первым делом Фирдавс вызвал пожарных. Пока ждал подмогу, сам вывел дедушку из горящего здания. После обесточил постройку, чтобы никого не ударило током при тушении огня. Взял топор и перерубил провода. Затем проконтролировал перекрытие газа. Когда спасатели прибыли на место, парень помогал им разворачивать рукава.

К счастью, в этом пожаре никто не пострадал. Фирдавс же поехал дальше по делам, как только опасность миновала.