Волгоградский спортсмен спас пенсионера на пожаре после взрыва газа

ЧП случилось в Среднеахтубинском районе Волгоградской области накануне. В селе Верхнепогромном в летней кухне взорвался газ. Находящийся внутри пенсионер мог погибнуть, если бы на помощь ему не пришел юный спортсмен. Воспитанник клуба «Спарта» Фирдавс Одинаев предотвратил трагедию, сообщили в администрации Волжского. Парень проезжал мимо, когда услышал громкий хлопок, увидел пламя и бросился на помощь.