Водитель воронежской маршрутки проехал на красный свет и попал на штраф

Нарушение ПДД на Ленинском проспекте зафиксировали после сигнала в чат-бот ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять и привлекать к ответственности водителей маршрутных автобусов, которые нарушают правила дорожного движения и тем самым создают угрозу для пассажиров. В Воронеже оштрафовали водителя автобуса «ПАЗ Вектор NEXT».

Проверку провели после сообщения, поступившего от неравнодушных жителей в чат-бот ГАИ «Беспределу. Нет». Нарушение произошло у дома № 32 на Ленинском проспекте. По данным ГАИ региона, маршрутный автобус под управлением 49-летнего водителя проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В отношении водителя составили административный материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). Ему назначили штраф в размере 1500 рублей.

В Госавтоинспекции напоминают, что о грубых нарушениях правил дорожного движения, в том числе о случаях управления транспортом в состоянии опьянения, можно сообщить ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 или в чат-бот ГАИ «Беспределу. Нет».