Водитель воронежской маршрутки проехал на красный свет и попал на штраф

В Госавтоинспекции напоминают, что о грубых нарушениях правил дорожного движения, в том числе о случаях управления транспортом в состоянии опьянения, можно сообщить ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 или в чат-бот ГАИ «Беспределу. Нет».