На Ставрополье создадут модели дрона-доставщика грузов и агродрона

СТАВРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставропольском крае приступили к созданию моделей новых дронов: доставщика грузов и внесения удобрений в сельхозземли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Критически важны для развития беспилотной авиации в стране: разработка оборудования, систем ИИ-управления и безопасной передачи данных. По всем этим направлениям в СКФУ ведутся разработки, в том числе в интересах агросектора. Специалисты Центра инженерных разработок СКФУ создают дроны, которые могут доставлять грузы и использоваться для внесения удобрений и мониторинга состояния почвы и посевов», — сказали в пресс-службе.
По информации вуза, в число функций разрабатываемого агродрона будет входить возможность внесения агрохимикатов на малых высотах, равномерное их распыление, мониторинг и анализ состояния почвы, влажности, всхожести и контроль наличия заболеваний и вредителей.
«Мы разработали в центре грузоподъемный беспилотник, который может нести до 10 кг груза. Планируем дальше расширить функционал, чтобы создать мультизадачный агродрон который способен нести различную полезную нагрузку, в том числе для внесения удобрений и обработкой агрохимикатами, а также отрабатывать новые сценарии технического зрения», — передает пресс-служба слова кандидата технических наук, директора центра инженерных разработок СКФУ Константина Костенко.
Центр инженерных разработок «Центр новых решений» СКФУ в рамках программы «Приоритет 2030» провел серию разработок отечественных аппаратов и IT-решений для гражданского использования беспилотной авиации. Так, в 2024 году были запатентованы способ и устройство анализа физико-химических свойств почвы ниже границы «воздух-поверхность» с использованием беспилотных систем и дистанционного мониторинга.