На Ставрополье создадут модели дрона-доставщика грузов и агродрона

«Критически важны для развития беспилотной авиации в стране: разработка оборудования, систем ИИ-управления и безопасной передачи данных. По всем этим направлениям в СКФУ ведутся разработки, в том числе в интересах агросектора. Специалисты Центра инженерных разработок СКФУ создают дроны, которые могут доставлять грузы и использоваться для внесения удобрений и мониторинга состояния почвы и посевов», — сказали в пресс-службе.