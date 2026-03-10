Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская дзюдоистка Колчак выиграла «бронзу» первенства Сибири

Всего омичи завоевали на первенстве три награды.

Источник: Комсомольская правда

В Кемерово с 6 по 8 марта прошло в первенстве Сибирского федерального округа по дзюдо. В нем принимали участие юноши и девушки до 15 лет.

На соревнованиях в итоге выступили 394 участника из 10 сибирских регионов, уточнила пресс-служба областного минспорта.

Омские спортсмены выиграли на этом турнире три награды. Серебряным призером стал Артем Скатов (весовая категория 46 кг) из Тары, бронзовыми — Даяна Бекешева (вес до 36 кг) из омской спортшколы № 1 и Яна Колчак (вес свыше 63 кг) также из Омска, представляющая спортшколу № 19.

Ранее мы писали, что студентка ОмГТУ выиграла чемпионат Сибири по каратэ.