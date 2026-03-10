Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ураза-байрам в 2026 году: какого числа начинается и как отмечают в России

Ураза-байрам 2026: какого числа начинается в России, когда Рамадан, сколько длится праздник, традиции, намаз, выходные и поздравления.

Источник: РИА "Новости"

Ураза-байрам (по-арабски «Ид аль-Фитр») — праздник разговения у мусульман, знаменующий завершение строгого поста в священный месяц Рамадан. В этот день верующие прекращают все ограничения, которых придерживались в течение месяца, в том числе отказ от еды и питья в светлое время суток. Рассказываем, какого числа начинается Ураза-байрам в 2026 году, а также о его традициях и особенностях празднования в России.

Главное об Ураза-байраме в 2026 году

  • Дата: Ураза-байрам в 2026 году выпадает на пятницу, 20 марта.
  • Окончание Рамадана: священный месяц Рамадан завершается 19 марта.
  • Дата по хиджре: 1 шавваля 1447 года. Летоисчисление у мусульман ведется от Хиджры — переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину.
  • Длительность: праздник в разных странах длится от одного до трех дней.
  • Обязательная милостыня: до начала праздничной молитвы необходимо выплатить закят аль-фитр (милостыню), чтобы нуждающиеся тоже могли встретить праздник.
  • Выходной в России: в ряде регионов РФ, где традиционно исповедуют ислам, 20 марта является выходным днем.

Когда начинается Ураза-байрам в 2026 году?

Источник: РИА "Новости"

Ураза-байрам состоится 20 марта 2026 года. Мусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому каждый год даты праздника смещаются примерно на 11 дней относительно григорианского календаря. Он отмечается в первый день месяца Шавваль.

Почему дата меняется из года в год?

В исламском календаре начало и конец месяца определяются по фазам Луны. Лунный год короче солнечного (григорианского) примерно на 11 дней, из-за чего даты религиозных праздников ежегодно сдвигаются.

Дата по григорианскому и исламскому календарю.

20 марта 2026 года соответствует 1 шавваля 1447 года по хиджре.

Возможны ли разночтения в дате?

В разных странах дата Ураза-байрама может отличаться на один день. В ряде мусульманских государств (например, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре) за основу берут физическое наблюдение молодого полумесяца невооруженным глазом. Поскольку Земля круглая, полумесяц, видимый в одной части света, может быть не виден в другой. Другие страны полагаются на астрономические вычисления.

Рамадан и завершение поста в 2026 году

Рамадан в 2026 году начался 19 февраля и завершится с заходом солнца 19 марта. После этого начинается подготовка к празднику разговения.

Суть и значение праздника

Источник: ТАСС

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) в переводе означает «праздник прекращения поста». Это день благодарности Всевышнему за то, что он даровал верующим возможность выдержать испытание строгим постом, очиститься духовно и телесно.

Важно: несоблюдение поста без уважительной причины считается грехом. От поста освобождаются больные, путешественники, беременные и кормящие женщины.

Духовный смысл

Источник: РИА "Новости"

В основе праздника лежит идея благодарности за возможность укрепить свою веру через испытания. Ключевые аспекты:

  • Очищение от грехов, совершенных во время поста (пустословие, сквернословие).
  • Укрепление духа и веры.
  • Проявление милосердия через обязательную милостыню (закят аль-фитр), чтобы праздник пришел в каждый дом.
  • Укрепление семейных и общественных уз через совместные молитвы и празднование.
  • Духовная радость после успешно пройденного испытания.

История праздника

Традиция празднования Ураза-байрама берет начало со времен пророка Мухаммеда (VII век). Считается, что именно он установил этот день как праздник для мусульман.

Что можно и нельзя делать на Ураза-байрам?

Источник: ТАСС

Сам праздничный день не является днем поста — держать уразу в Ид аль-Фитр запрещено.

Что нужно сделать обязательно:

  • Выплатить закят аль-фитр. Это обязательное условие. Милостыню выплачивают до начала праздничной молитвы, чтобы нуждающиеся тоже могли подготовиться к празднику.
  • Совершить праздничную молитву (ид-намаз). В мечетях с утра проходят торжественные богослужения. Время для праздничного намаза наступает примерно через 30−40 минут после восхода солнца и длится до обеденного намаза (до зенита).
  • Встретить праздник с близкими. Мусульмане надевают лучшую одежду, накрывают стол с традиционными блюдами, приглашают гостей и сами ходят в гости с подарками. Особое внимание уделяют детям.
  • Поздравить друг друга. Традиционное приветствие в этот день — «Ид мубарак!» (благословенного праздника).
  • Просить прощения. Для духовного очищения принято просить друг у друга прощения за возможные обиды.

Что нежелательно и под запретом:

  • Продолжать соблюдать пост.
  • Ссориться, выяснять отношения, использовать бранные слова.
  • Заниматься тяжелым домашним трудом (если это не связано с приготовлением праздничных угощений).
  • Допускать плохие мысли и злословить.

Ураза-байрам 2026 года в России: выходные и регионы

Источник: РИА "Новости"

В ряде регионов России, где исторически проживает много мусульман, день Ураза-байрама объявляется нерабочим.

Федеральный и региональный статус

Ураза-байрам не является общефедеральным выходным. Решения о предоставлении выходного дня принимаются на уровне властей субъектов РФ.

В 2026 году 20 марта будет выходным днем в следующих регионах: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Крым, Республика Адыгея, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан.

Ураза-байрам и Курбан-байрам: в чем разница?

Эти два главных праздника ислама часто путают. Главное отличие — в их смысле.

Ураза-байрам:

  • Когда в 2026 году: 20 марта.
  • Смысл: Праздник разговения в честь окончания поста в Рамадан.
  • Длительность: 1−3 дня.

Курбан-байрам:

  • Когда в 2026 году: Ночь на 27 мая*
  • Смысл: Праздник жертвоприношения в честь завершения хаджа (паломничества в Мекку).
  • Длительность: 3−4 дня.

*Даты мусульманских праздников могут уточняться религиозными организациями ближе к дате.

Как поздравить с Ураза-байрамом?

Источник: iStock

Главное пожелание в этот день — «Ид мубарак!» (араб.). Оно универсально для всех мусульман. У разных народов есть и свои традиционные поздравления. Например, у татар принято говорить: «Ураза гаете мубарак булсын!» («Пусть Ураза-байрам будет благодатью!»).

Корректный этикет

Даже если вы не исповедуете ислам, искренние теплые слова поздравления своим друзьям-мусульманам будут уместны. Можно пожелать мира, здоровья, благополучия семье и духовной гармонии. Главное — искренность.

Идеи подарков

  • Сладости: халва, пахлава, лукум, финики — традиционное угощение, которое символизирует сладость веры и подходит для разговения.
  • Кофе: хороший кофе или красивая посуда для его подачи — универсальный и уважаемый подарок.
  • Книги: сборники хадисов, духовная литература, книги по истории и культуре ислама.
  • Предметы интерьера: картины с каллиграфией или орнаментами, красивые настольные лампы, молитвенные коврики.
  • Детские подарки: игрушки, сладкие наборы, развивающие игры.

Полезные советы

  • Уточняйте дату. Хотя астрономическая дата известна, в некоторых регионах России официальный день празднования может быть скорректирован Духовным управлением мусульман в зависимости от новолуния.
  • Планируйте заранее. Если вы собираетесь посетить мечеть или навестить родственников в другом городе, продумайте логистику и время.
  • Раздавайте угощения. Проявите гостеприимство, угостите сладостями соседей и коллег — это укрепит добрососедские отношения.

Часто задаваемые вопросы

Когда Ураза-байрам в 2026 году в России?

В 2026 году Ураза-байрам отмечается 20 марта.

Сколько дней длится Ураза-байрам?

Основные праздничные мероприятия проходят в первый день. В разных странах и культурах празднование может длиться от одного до трех дней.

Будет ли выходной 20 марта 2026 года?

Да, в 2026 году Ураза-байрам (20 марта) будет выходным днем в Башкортостане, Татарстане, Крыму, Адыгее, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане.

Можно ли работать в этот день?

С точки зрения религии, работать нежелательно, так как день предназначен для молитвы и общения с семьей. Исключение составляет работа, необходимая для праздника (например, приготовление еды). В регионах, где день объявлен выходным, работать не нужно.

Чем отличается Ураза-байрам от Курбан-байрама?

Ураза-байрам завершает пост в Рамадан. Курбан-байрам связан с жертвоприношением и знаменует окончание хаджа (паломничества к святым местам в Мекке).

Заключение

Ураза-байрам в 2026 году приходится на 20 марта. Накануне, 19 марта, завершается священный месяц Рамадан. В ряде регионов России, где традиционно живут много мусульман, этот день объявлен выходным. Важно помнить о духовном смысле праздника — воздать благодарность Всевышнему за возможность пройти строгий пост и очиститься от грехов и укрепиться в вере.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше