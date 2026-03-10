Ураза-байрам в 2026 году: какого числа начинается и как отмечают в России

Ураза-байрам (по-арабски «Ид аль-Фитр») — праздник разговения у мусульман, знаменующий завершение строгого поста в священный месяц Рамадан. В этот день верующие прекращают все ограничения, которых придерживались в течение месяца, в том числе отказ от еды и питья в светлое время суток. Рассказываем, какого числа начинается Ураза-байрам в 2026 году, а также о его традициях и особенностях празднования в России.
Главное об Ураза-байраме в 2026 году
- Дата: Ураза-байрам в 2026 году выпадает на пятницу, 20 марта.
- Окончание Рамадана: священный месяц Рамадан завершается 19 марта.
- Дата по хиджре: 1 шавваля 1447 года. Летоисчисление у мусульман ведется от Хиджры — переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину.
- Длительность: праздник в разных странах длится от одного до трех дней.
- Обязательная милостыня: до начала праздничной молитвы необходимо выплатить закят аль-фитр (милостыню), чтобы нуждающиеся тоже могли встретить праздник.
- Выходной в России: в ряде регионов РФ, где традиционно исповедуют ислам, 20 марта является выходным днем.
Когда начинается Ураза-байрам в 2026 году?
Ураза-байрам состоится 20 марта 2026 года. Мусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому каждый год даты праздника смещаются примерно на 11 дней относительно григорианского календаря. Он отмечается в первый день месяца Шавваль.
Почему дата меняется из года в год?
В исламском календаре начало и конец месяца определяются по фазам Луны. Лунный год короче солнечного (григорианского) примерно на 11 дней, из-за чего даты религиозных праздников ежегодно сдвигаются.
Дата по григорианскому и исламскому календарю.
20 марта 2026 года соответствует 1 шавваля 1447 года по хиджре.
Возможны ли разночтения в дате?
В разных странах дата Ураза-байрама может отличаться на один день. В ряде мусульманских государств (например, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре) за основу берут физическое наблюдение молодого полумесяца невооруженным глазом. Поскольку Земля круглая, полумесяц, видимый в одной части света, может быть не виден в другой. Другие страны полагаются на астрономические вычисления.
Рамадан и завершение поста в 2026 году
Рамадан в 2026 году начался 19 февраля и завершится с заходом солнца 19 марта. После этого начинается подготовка к празднику разговения.
Суть и значение праздника
Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) в переводе означает «праздник прекращения поста». Это день благодарности Всевышнему за то, что он даровал верующим возможность выдержать испытание строгим постом, очиститься духовно и телесно.
Духовный смысл
В основе праздника лежит идея благодарности за возможность укрепить свою веру через испытания. Ключевые аспекты:
- Очищение от грехов, совершенных во время поста (пустословие, сквернословие).
- Укрепление духа и веры.
- Проявление милосердия через обязательную милостыню (закят аль-фитр), чтобы праздник пришел в каждый дом.
- Укрепление семейных и общественных уз через совместные молитвы и празднование.
- Духовная радость после успешно пройденного испытания.
История праздника
Традиция празднования Ураза-байрама берет начало со времен пророка Мухаммеда (VII век). Считается, что именно он установил этот день как праздник для мусульман.
Что можно и нельзя делать на Ураза-байрам?
Сам праздничный день не является днем поста — держать уразу в Ид аль-Фитр запрещено.
Что нужно сделать обязательно:
- Выплатить закят аль-фитр. Это обязательное условие. Милостыню выплачивают до начала праздничной молитвы, чтобы нуждающиеся тоже могли подготовиться к празднику.
- Совершить праздничную молитву (ид-намаз). В мечетях с утра проходят торжественные богослужения. Время для праздничного намаза наступает примерно через 30−40 минут после восхода солнца и длится до обеденного намаза (до зенита).
- Встретить праздник с близкими. Мусульмане надевают лучшую одежду, накрывают стол с традиционными блюдами, приглашают гостей и сами ходят в гости с подарками. Особое внимание уделяют детям.
- Поздравить друг друга. Традиционное приветствие в этот день — «Ид мубарак!» (благословенного праздника).
- Просить прощения. Для духовного очищения принято просить друг у друга прощения за возможные обиды.
Что нежелательно и под запретом:
- Продолжать соблюдать пост.
- Ссориться, выяснять отношения, использовать бранные слова.
- Заниматься тяжелым домашним трудом (если это не связано с приготовлением праздничных угощений).
- Допускать плохие мысли и злословить.
Ураза-байрам 2026 года в России: выходные и регионы
В ряде регионов России, где исторически проживает много мусульман, день Ураза-байрама объявляется нерабочим.
Федеральный и региональный статус
Ураза-байрам не является общефедеральным выходным. Решения о предоставлении выходного дня принимаются на уровне властей субъектов РФ.
В 2026 году 20 марта будет выходным днем в следующих регионах: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Крым, Республика Адыгея, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан.
Ураза-байрам и Курбан-байрам: в чем разница?
Эти два главных праздника ислама часто путают. Главное отличие — в их смысле.
Ураза-байрам:
- Когда в 2026 году: 20 марта.
- Смысл: Праздник разговения в честь окончания поста в Рамадан.
- Длительность: 1−3 дня.
Курбан-байрам:
- Когда в 2026 году: Ночь на 27 мая*
- Смысл: Праздник жертвоприношения в честь завершения хаджа (паломничества в Мекку).
- Длительность: 3−4 дня.
*Даты мусульманских праздников могут уточняться религиозными организациями ближе к дате.
Как поздравить с Ураза-байрамом?
Главное пожелание в этот день — «Ид мубарак!» (араб.). Оно универсально для всех мусульман. У разных народов есть и свои традиционные поздравления. Например, у татар принято говорить: «Ураза гаете мубарак булсын!» («Пусть Ураза-байрам будет благодатью!»).
Корректный этикет
Даже если вы не исповедуете ислам, искренние теплые слова поздравления своим друзьям-мусульманам будут уместны. Можно пожелать мира, здоровья, благополучия семье и духовной гармонии. Главное — искренность.
Идеи подарков
- Сладости: халва, пахлава, лукум, финики — традиционное угощение, которое символизирует сладость веры и подходит для разговения.
- Кофе: хороший кофе или красивая посуда для его подачи — универсальный и уважаемый подарок.
- Книги: сборники хадисов, духовная литература, книги по истории и культуре ислама.
- Предметы интерьера: картины с каллиграфией или орнаментами, красивые настольные лампы, молитвенные коврики.
- Детские подарки: игрушки, сладкие наборы, развивающие игры.
Полезные советы
- Уточняйте дату. Хотя астрономическая дата известна, в некоторых регионах России официальный день празднования может быть скорректирован Духовным управлением мусульман в зависимости от новолуния.
- Планируйте заранее. Если вы собираетесь посетить мечеть или навестить родственников в другом городе, продумайте логистику и время.
- Раздавайте угощения. Проявите гостеприимство, угостите сладостями соседей и коллег — это укрепит добрососедские отношения.
Часто задаваемые вопросы
Когда Ураза-байрам в 2026 году в России?
В 2026 году Ураза-байрам отмечается 20 марта.
Сколько дней длится Ураза-байрам?
Основные праздничные мероприятия проходят в первый день. В разных странах и культурах празднование может длиться от одного до трех дней.
Будет ли выходной 20 марта 2026 года?
Да, в 2026 году Ураза-байрам (20 марта) будет выходным днем в Башкортостане, Татарстане, Крыму, Адыгее, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане.
Можно ли работать в этот день?
С точки зрения религии, работать нежелательно, так как день предназначен для молитвы и общения с семьей. Исключение составляет работа, необходимая для праздника (например, приготовление еды). В регионах, где день объявлен выходным, работать не нужно.
Чем отличается Ураза-байрам от Курбан-байрама?
Ураза-байрам завершает пост в Рамадан. Курбан-байрам связан с жертвоприношением и знаменует окончание хаджа (паломничества к святым местам в Мекке).
Заключение
Ураза-байрам в 2026 году приходится на 20 марта. Накануне, 19 марта, завершается священный месяц Рамадан. В ряде регионов России, где традиционно живут много мусульман, этот день объявлен выходным. Важно помнить о духовном смысле праздника — воздать благодарность Всевышнему за возможность пройти строгий пост и очиститься от грехов и укрепиться в вере.