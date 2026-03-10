Ураза-байрам в 2026 году: какого числа начинается и как отмечают в России

Ураза-байрам (по-арабски «Ид аль-Фитр») — праздник разговения у мусульман, знаменующий завершение строгого поста в священный месяц Рамадан. В этот день верующие прекращают все ограничения, которых придерживались в течение месяца, в том числе отказ от еды и питья в светлое время суток. Рассказываем, какого числа начинается Ураза-байрам в 2026 году, а также о его традициях и особенностях празднования в России.