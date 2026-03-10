Ричмонд
Мобильные конструкции для сбора отходов начали устанавливать в Минске

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Более 740 модульных конструкций для сбора отходов разместят в этом году в Минске, работа по их установке уже началась, сообщили в Минском городском жилищном хозяйстве.

Источник: Sputnik.by

«85 модульных конструкций для сбора отходов уже пополнили дворы столицы в текущем году, и это только начало», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного ЖКХ.

Всего в этом году планируется установить в столице 746 модульных конструкций, еще 51 планируется отремонтировать.

В ЖКХ отметили, что подобные сооружения обладают рядом преимуществ. Они закрытые и удобные для использования. Кроме того, отличаются эстетичным видом. Немаловажно, что эти конструкции мобильны и их можно при необходимости перемещать с одного места в другое.

По информации коммунальной службы, мобильные конструкции для сбора мусора в первую очередь установят во дворах жилых домов, где мусоропроводы уже законсервированы либо планируется их консервация. А также их разместят на месте уже существующих, но технически неисправных стационарных площадок.

Коммунальные службы столицы выполняют также замену и ремонт других контейнеров для сбора мусора.

«Выполнили замену и ремонт 947 контейнеров для сбора отходов, из них 340 контейнеров — для сбора вторичных материальных ресурсов», — уточнили в столичном ЖКХ.

Летом 2025 года завершилась масштабная реконструкция мусороперерабатывающего завода возле полигона «Тростенецкий». В столичном ЖКХ отмечали, что его мощность выросла в шесть раз, и теперь весь поток ТКО и ВМР направляется на сортировку.

Ранее в Минжилкомхозе сообщали, что ежегодно на каждого белоруса приходится 433 килограмма мусора — твердых коммунальных отходов, а в день каждый житель страны избавляется более чем от килограмма ТКО.

Переработку мусора в Беларуси планируют довести до 90% к 2040 году.