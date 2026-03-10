Мобильные конструкции для сбора отходов начали устанавливать в Минске

«85 модульных конструкций для сбора отходов уже пополнили дворы столицы в текущем году, и это только начало», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного ЖКХ.
Всего в этом году планируется установить в столице 746 модульных конструкций, еще 51 планируется отремонтировать.
В ЖКХ отметили, что подобные сооружения обладают рядом преимуществ. Они закрытые и удобные для использования. Кроме того, отличаются эстетичным видом. Немаловажно, что эти конструкции мобильны и их можно при необходимости перемещать с одного места в другое.
По информации коммунальной службы, мобильные конструкции для сбора мусора в первую очередь установят во дворах жилых домов, где мусоропроводы уже законсервированы либо планируется их консервация. А также их разместят на месте уже существующих, но технически неисправных стационарных площадок.
Коммунальные службы столицы выполняют также замену и ремонт других контейнеров для сбора мусора.
«Выполнили замену и ремонт 947 контейнеров для сбора отходов, из них 340 контейнеров — для сбора вторичных материальных ресурсов», — уточнили в столичном ЖКХ.
Летом 2025 года завершилась масштабная реконструкция мусороперерабатывающего завода возле полигона «Тростенецкий». В столичном ЖКХ отмечали, что его мощность выросла в шесть раз, и теперь весь поток ТКО и ВМР направляется на сортировку.
Ранее в Минжилкомхозе сообщали, что ежегодно на каждого белоруса приходится 433 килограмма мусора — твердых коммунальных отходов, а в день каждый житель страны избавляется более чем от килограмма ТКО.
Переработку мусора в Беларуси планируют довести до 90% к 2040 году.