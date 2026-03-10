Ричмонд
Пентагон анонсировал самые интенсивные удары по Ирану

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что 10 марта в рамках операции США и Израиля по Ирану будут наноситься наиболее интенсивные удары.

Источник: Reuters

«Сегодня мы вновь будем наносить самые интенсивные удары по территории Ирана: наибольшее [число] истребителей, бомбардировщиков, ударов, разведданные более точные и лучшие», — сказал он на пресс-конференции.

