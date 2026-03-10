Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцы спасли новорождённого зайчонка-русака от гибели

Животное нашли, когда ему было всего 1−2 дня.

Источник: АиФ Воронеж

Зайчонка-русака спасли от гибели жители Семилук. Животное обнаружили на огороженном участке ещё в феврале и передали его волонтёрам Центра реабилитации диких животных «Сердце леса».

Когда зайчонок попал к добровольцам, ему было всего 1−2 дня. Из-за того, что он появился на свет раньше обычного, когда на улице ещё были сильные морозы, шансы на выживание у ушастого были минимальными.

В начале марта, после того, как зайчонок немного подрос, его отправили в центр реабилитации диких животных «Дом Зайца» для подготовки к выпуску.

Сейчас животное чувствует себя хорошо. По словам волонтёров, зайчонок активен и обладает буйным характером.