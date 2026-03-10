Воронежцы спасли новорождённого зайчонка-русака от гибели

Зайчонка-русака спасли от гибели жители Семилук. Животное обнаружили на огороженном участке ещё в феврале и передали его волонтёрам Центра реабилитации диких животных «Сердце леса».
Когда зайчонок попал к добровольцам, ему было всего 1−2 дня. Из-за того, что он появился на свет раньше обычного, когда на улице ещё были сильные морозы, шансы на выживание у ушастого были минимальными.
В начале марта, после того, как зайчонок немного подрос, его отправили в центр реабилитации диких животных «Дом Зайца» для подготовки к выпуску.
Сейчас животное чувствует себя хорошо. По словам волонтёров, зайчонок активен и обладает буйным характером.