В Петербурге разрабатывают методики, которые снизят стоимость строительства АЭС

Благодаря детальному моделированию волновых процессов в грунте, удалось уточнить сейсмические нагрузки и выявить, что фактические нагрузки более чем в два раза ниже тех, что выявлены при использовании норм, заложенных в традиционном подходе к их расчету. Далее планируется осуществлять развитие и автоматизациюприменяемых подходов и их внедрение в отраслевые стандарты.