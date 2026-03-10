В Волгограде весной активно латают дороги особой смесью

В Волгограде активно восстанавливают дороги, и с начала года городские службы уже отремонтировали около 7000 квадратных метров дорожного полотна, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию. Специалисты устраняют дефекты на городских магистралях с помощью особой литой асфальтобетонной смеси. Эта технология позволяет проводить работы даже в холодное время года, обеспечивая безопасный проезд для автомобилистов в любой сезон.