В Волгограде весной активно латают дороги особой смесью

Городские службы используют специальный асфальт, чтобы обеспечить безопасный проезд даже зимой.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде активно восстанавливают дороги, и с начала года городские службы уже отремонтировали около 7000 квадратных метров дорожного полотна, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию. Специалисты устраняют дефекты на городских магистралях с помощью особой литой асфальтобетонной смеси. Эта технология позволяет проводить работы даже в холодное время года, обеспечивая безопасный проезд для автомобилистов в любой сезон.

При работе дорожники используют смесь, разогретую до 250 градусов. Такая высокая температура мгновенно выпаривает влагу с поверхности и позволяет материалу равномерно заполнять все неровности и трещины. Благодаря своей высокой текучести, этот асфальт не требует дополнительного уплотнения катками, что значительно упрощает и ускоряет процесс ремонта.

Информацию о поврежденных участках дорожные службы собирают во время регулярных объездов городских магистралей. По итогам таких инспекций они составляют список первоочередных работ, чтобы оперативно устранять самые опасные дефекты.