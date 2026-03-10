Ричмонд
В Волгограде выписали четвертую пострадавшую при атаке БПЛА

Четвертую пострадавшую при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград выписали из больницы.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 10 мар — РИА Новости. Четвертая из пяти пострадавших в результате предпринятой 3 марта ночной атаки БПЛА ВСУ на Волгоград выписана из больницы, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.

Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, 3 марта БПЛА ВСУ атаковали многоквартирный дом на улице Батова в Волгограде. Пять человек пострадали, их госпитализировали.

«Женщина 1967 года рождения выписана из больницы с улучшением самочувствия домой», — рассказали в областном комитете здравоохранения.

В комитете уточнили, что в отделении нейрохирургии продолжает лечение последняя пострадавшая — женщина 1953 года рождения. Ее самочувствие удовлетворительное.

Ранее из больницы выписали девушек 1994 и 2007 года рождения, а также юношу 2004 года рождения.

