Новое здание гимназии № 116 построят в Верх-Исетском районе Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга утвердили проект нового здания гимназии № 116, которое расположится на пересечении улиц Ухтомская и Волгоградская в Верх-Исетском районе и будет состоять из двух четырехэтажных блоков общей площадью 15 тысяч квадратных метров. В здании с амфитеатром, библиотечным центром с коворкингом, просторной столовой, несколькими спортзалами, лабораториями и технологическими мастерскими, а также гардеробом с индивидуальными ячейками для каждого класса, смогут обучаться 900 человек.